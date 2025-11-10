Bahis soruşturmasında futbolcular ne kadar ceza alabilir? "Hiç bir maça çıkamayacaklar"

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında futbolcuların Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemlerinin, ilgili kurumlardan gelecek cevap evrakları ile değerlendirileceği belirtildi.

NTV canlı yayınına bağlanan Hukukçu Alpay Köse ve hukukçu Enes Şimşek olası cezaları değerlendirdi.