Bahis ve şike soruşturmasında bundan sonra ne olacak? "Hapis cezası gündeme gelebilir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu, Konyasporlu Alassane Ndao'nun da aralarında bulunduğu 27 futbolcunun, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit etti. Fenerbahçe'li Mert Hakan Yandaş'ın ise başkası üzerinden yasal sitelerden bahis oynadığı belirlendi.

Gözaltına alınanlar arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi, Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük de var. Şüphelilerin banka hesapları da incelendi.

ŞİKE İDDİASI DA VAR

Soruşturmada şike iddiası da var. 24 Aralık 2023'te 1. ligde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili biri futbolcu 6 zanlı gözaltına alındı. Bir diğer iddia ise 28 Nisan 2024'da 2. ligde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili. Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör gözaltında. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'in yurt dışında olduğu anlaşıldı.