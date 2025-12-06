Bahis ve şike soruşturmasında bundan sonra ne olacak? "Hapis cezası gündeme gelebilir"
06.12.2025 10:58
Osman Nuri Terkan
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında operasyonu genişletirken, kendi maçlarına bahis oynayan futbolcular, yöneticiler ve hakemlerle ilgili süreçte hapis gündemde olabilir. Bahis ve şike soruşturmasında bundan sonra ne olacak?
Futbolda bahis ve şike soruşturması büyüyor. Kendi maçlarına bahis oynayan 27 futbolcu, yöneticiler ve hakemlere uzanan operasyonda gözaltılar genişledi. Uzmanlara göre süreç, örgütlü suç şemasına dönüşebilir ve hapis cezaları gündeme gelebilir.
Yasal bahis sitelerinden bilgiler alındı, MASAK verilerine bakıldı, daha önceden hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcuya ilişkin analizler incelendi. Yasadışı bahis ve şike operasyonun 2. dalgasında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SORUŞTURMA NASIL İLERLEYECEK?
Peki bundan sonra ne olacak? Soruşturma nasıl ilerleyecek? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturmaları sürecini Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, NTV yayınında değerlendirdi.
Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, soruşturmanın kapsamının giderek genişlediğine dikkat çekti. TFF’nin önceki bir çalışmayla binin üzerinde futbolcunun bahis oynadığını tespit ettiğini hatırlatan Dinçer, son operasyonda 27 futbolcunun kendi maçlarına bahis oynadığı yönünde deliller bulunduğunu vurguladı.
Futbolcuların bahis oynamasının TFF talimatlarına göre zaten yasaklı bir eylem olduğunu belirten Dinçer, bunun sportif yaptırımla sonuçlandığını dile getirerek, “Ancak bir oyuncunun kendi müsabakasına bahis oynaması durumunda tablo değişiyor. Bu ciddi bir şüphe yaratıyor” dedi.
Bu nedenle savcılığın gözaltı kararları verdiğini öngördüklerini ifade eden Dinçer, “Bazıları serbest bırakılabilir, bazıları hakkında tutuklama kararı gelebilir” diye konuştu ve şu soruların önem taşıdığını söyledi:
- Müsabaka sonucunu etkileyecek bir eylemde bulundu mu?
- Maddi menfaat elde etti mi?
- Bilinçli performans düşüklüğü, kart görme ya da maça etki eden bir hamle var mı?
Maç sonucunu etkilediğine yönelik tespitlerin yapılması halinde sürecin adli boyuta taşınacağını vurgulayan Dinçer, “Bu durumda 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası söz konusu olabilir. Bahis yoluyla şike veya teşvik eylemi görülürse cezalar yarı oranda artırılır ve 1.5 ile 4.5 yıl arası hapis cezasına çıkabilir” diye anlattı.
Dinçer, “Binin üzerinde futbolcu ortaya çıktı, üçte bir oranında hakem çıktı, her hafta yönetici ve başkan ekleniyor” diyerek soruşturma sonucunda örgütlü suç kapsamında farklı bir şemanın ortaya çıkabileceğini söyledi.
Spor Hukukçusu Emin Bozkurt da önümüzdeki günlerde soruşturmanın bir suç örgütü şemasına dönmesini beklediğini ve suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt faaliyetleri çerçevesinde savcılığın değerlendirmede bulunabileceğini düşündüğünü söyledi.
SORUŞTURMADA NELER TESPİT EDİLDİ?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Galatasaraylı Metehan Baltacı, Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu, Konyasporlu Alassane Ndao'nun da aralarında bulunduğu 27 futbolcunun, kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları tespit etti. Fenerbahçe'li Mert Hakan Yandaş'ın ise başkası üzerinden yasal sitelerden bahis oynadığı belirlendi.
Gözaltına alınanlar arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi, Adana Demirspor Kulübü'nün eski başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük de var. Şüphelilerin banka hesapları da incelendi.
ŞİKE İDDİASI DA VAR
Soruşturmada şike iddiası da var. 24 Aralık 2023'te 1. ligde oynanan Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili biri futbolcu 6 zanlı gözaltına alındı. Bir diğer iddia ise 28 Nisan 2024'da 2. ligde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili. Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör gözaltında. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'in yurt dışında olduğu anlaşıldı.