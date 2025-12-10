Bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar! Kaleciden "Ben gol yerim" mesajı
10.12.2025 14:01
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca liralık para transferinin yapıldığı, sonuçların ayarlandığı, yapılacak faullerin hatta çıkacak kartların bilindiği iddialarıyla başlatılan bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı.
Futbolcu ve kulüp başkanı 20 ismin tutuklandığı bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Yunus Emre Tekoğul'un, Sakaryaspor'da kaleci olduğu dönemdeki bazı telefon yazışmalarında bir arkadaşını oynayacağı bahis kuponuyla ilgili yönlendirdiği tespit edildi.
"İLLAKİ GOL YERİM BEN"
Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, Selim Y.'nin "Kazanır mısınız, Manisa kötü." dediği, kaleci Yunus Emre Tekoğul'un ise, "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, karşılıklı gol bas garantile, illaki gol yerim ben." dediği görüldü.
Diğer konuşmada ise pazarlık yapıldığı görüldü.
"İYİ KAZANDIRDINIZ YUNUS'UM"
Selim Y.'nin maçın ardından "İyi kazandırdınız Yunus'um." dediği, Tekoğul'un, "Ne kadar kazandın?" sorusuna "400" yanıtını alınca "50'si benim." dediği görüldü.
Ayrıca şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor karşılaşmasında "Maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı belirtildi.
Bu maç Karagümrük'ün 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.
MERT HAKAN YANDAŞ İLE İLGİLİ İDDİALAR
Tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, takım arkadaşı İsmail Yüksek üzerine kupon oynanmasına aracılık ettiği de iddialar arasında.
Yandaş'ın para gönderdiği arkadaşı Ersen Dikmen'in, 23 Ekim'de oynanan Fenerbahçe-Stuttgart maçında, "Oyuncu kart görür-İsmail Yüksek" bahsine, üç kez 2,93 orandan oynayarak kazandığı, ayrıca maçın uzatma dakikalarında Yüksek sarı kart da görünce bu yönde oynanan kupon da kazanmış oldu.
Geçen yıl 28 Kasım'da oynanan Slavia Prag-Fenerbahçe maçında da Dikmen'in, İsmail Yüksek'in en az üç faul yapar bahsine, 15 kez ayrı ayrı oynadığı hepsini kazandığı tespit edildi.
"ŞİKE" İDDİASINA SUÇ DUYURUSU
Birinci Lig'de 24 Aralık 2023'te oynanan ve Ümraniyespor'un, Giresunspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada şike yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da ortaya çıktı.
İş insanı Cüneyt S., avukatı aracılığı ile bu maçta şike yapıldığını kendisinin de bahis oynadığını bildirerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.
Giresunspor'un yenildiği karşılaşmada, defans oyuncusuna 20 bin dolar verildiği iddia edildi.
Şüpheli futbolcunun kendisinin de rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı ifade edildi.
SANCAK'IN PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak da suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçundan tutuklanmıştı.
Sancak'ın binlerce işlemde yaptığı para transferleri bir milyar 200 milyon lirayı geçiyor.
20 KİŞİ TUTUKLANDI
Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma bir süredir Türkiye'nin gündeminde...
Aralarında hakem, yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüpheli geçen hafta gözaltına alınmıştı.
Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.
Hakem Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
DOSYADA AHMET ÇAKAR'IN DA ADI GEÇİYOR
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da bulunuyordu.
Gözaltına alınan Çakar, bu sırada rahatsızlanmış ve anjiyo geçirmişti.
Savcılıktan emniyete, Çakar'ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyeye mevcutlu getirilmesi talimatı verilmişti.