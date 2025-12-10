Bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar! Kaleciden "Ben gol yerim" mesajı

Tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, takım arkadaşı İsmail Yüksek üzerine kupon oynanmasına aracılık ettiği de iddialar arasında.

Yandaş'ın para gönderdiği arkadaşı Ersen Dikmen'in, 23 Ekim'de oynanan Fenerbahçe-Stuttgart maçında, "Oyuncu kart görür-İsmail Yüksek" bahsine, üç kez 2,93 orandan oynayarak kazandığı, ayrıca maçın uzatma dakikalarında Yüksek sarı kart da görünce bu yönde oynanan kupon da kazanmış oldu.

Geçen yıl 28 Kasım'da oynanan Slavia Prag-Fenerbahçe maçında da Dikmen'in, İsmail Yüksek'in en az üç faul yapar bahsine, 15 kez ayrı ayrı oynadığı hepsini kazandığı tespit edildi.