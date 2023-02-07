Bakan Kasapoğlu depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonları duyurdu

OSMANİYE

Osmaniye Kız Yurdu



Kayıboyu Kız Yurdu



Karacaoğlan Erkek Yurdu



Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü



Osmaniye Gençlik Merkezi



Osmaniye Tosyalı Spor Salonu



Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu



Osmaniye Olimpik Havuz



Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina



Kadirli Spor Salonu



Kadirli Gençlik Merkezi



Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi



Bahçe Spor Salonu



OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı



Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi