Baklava yemiyor, çıplak ayakla idman yapıyor. Hayal gibi başlangıç

Siyah-beyazlı takımdaki başlangıcını "hayal gibi" nitelendiren futbolcu, "Beşiktaş'a gelmeden önce her maç gol atacağımı hayal ediyordum. Şu ana kadar bunu başardım. Burada sahaya çıktığımda hem evimde hem de Kore'de gibi hissediyorum. Buradaki atmosferle birlikte beni sahiplenmeleri kendimi çok iyi hissettiriyor. Aslında bu sabah da dahil olmak üzere sanki son maçımmış gibi bunu düşünerek sahaya çıkıyorum. Bunun da etkisi gollerimde kendisini gösteriyor." ifadelerini kullandı.