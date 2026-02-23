Baklava yemiyor, çıplak ayakla idman yapıyor. Hayal gibi başlangıç
23.02.2026 09:23
Son Güncelleme: 23.02.2026 09:33
Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh çıktığı üçüncü maçında da gol atmayı başardı. Hayal gibi başlangıç yapan Oh, kısa sürede takımı sırtladı ve taraftarın sevgilisi oldu.
Beşiktaş’ın Güney Koreli santrforu Hyen-Gyu Oh, rüya gibi bir başlangıç yaptı.
Baklava yemeyen, çıplak ayakla idmanlara çıkan Oh, Süper Lig'de Göztepe'yi de boş geçmeyerek üçüncü golüne imza attı.
İki de asisti bulunan 24 yaşındaki golcü son maçta 90 dakika sahada kaldı.
Oh, maç sonunda Tsubasa benzetmesine yanıt verdi.
"KENDİMİ TSUBASA İLE NASIL KARŞILAŞTIRAYIM"
Oh, sosyal medya platformlarında siyah-beyazlı taraftarların kendisini çizgi karakter Tsubasa'ya benzetmeleriyle ilgili "Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım, tabii ki o bir çizgi karakter. Ben de isterim her maçta röveşata olsun fantastik goller atayım. Bugüne kadar böyle oldu, umarım böyle de devam eder. Kendimi Tsubasa ile karşılaştıramam." değerlendirmesinde bulundu.
"HAYAL EDİYORDUM"
Siyah-beyazlı takımdaki başlangıcını "hayal gibi" nitelendiren futbolcu, "Beşiktaş'a gelmeden önce her maç gol atacağımı hayal ediyordum. Şu ana kadar bunu başardım. Burada sahaya çıktığımda hem evimde hem de Kore'de gibi hissediyorum. Buradaki atmosferle birlikte beni sahiplenmeleri kendimi çok iyi hissettiriyor. Aslında bu sabah da dahil olmak üzere sanki son maçımmış gibi bunu düşünerek sahaya çıkıyorum. Bunun da etkisi gollerimde kendisini gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Kendisini desteklemek için Tüpraş Stadı'na gelen Güney Koreli taraftarlara dair de Oh, "Öncelikle bu kadar yolu geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu, benim için bazen baskı unsuru da oluşturabiliyor. Sonuç olarak iki maçın ardından üçüncü maçta da gol katkısı sağlamak istedim. Kendimi bu konuda iyi hazırladım. Sonuç güzel oldu." diye konuştu.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Oh, futbola ülkesi Güney Kore'de başlamıştı.
Oh, Beşiktaş'a 14 milyon euro bonservisle Belçika'nın Genk takımından katılmıştı.