Ballon d'Or, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında düzenlenecek törenle verilecek. 2024-2025 sezonunda sergiledikleri performanslara göre Ballon d'Or için aday olacak futbolcuların kimler olacağı merak ediliyor. Peki, Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları belli oldu mu?