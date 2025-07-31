Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları belli oldu mu?
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or (Altın Top), her yıl olduğu gibi 2025 yılında da sahibini bulmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü futbolcuların performanslarının değerlendirildiği bu prestijli ödül, hem spor otoriteleri hem de futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları belli oldu mu?
Ballon d'Or, her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar aylarında düzenlenecek törenle verilecek. 2024-2025 sezonunda sergiledikleri performanslara göre Ballon d'Or için aday olacak futbolcuların kimler olacağı merak ediliyor. Peki, Ballon d'Or 2025 ne zaman? Ballon d'Or adayları belli oldu mu?