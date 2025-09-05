Ballon d'Or (Altın Top) 2025 ödül tören için sayılı gün kaldı: Ballon d'Or ödülü adayları
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d’Or’un 2025 yılı sahipleri yakında belli olacak. UEFA ve France Football iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, eylül ayında Paris’teki Theatre du Chatelet’de gerçekleştirilecek.
Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d’Or’un 2025 adayları açıklandı. 30 kişilik listede dünya futbolunun önde gelen yıldızları yer alırken, bu yılki yarışın büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.