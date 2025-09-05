NTV.COM.TR

Ballon d'Or (Altın Top) 2025 ödül tören için sayılı gün kaldı: Ballon d'Or ödülü adayları

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d’Or’un 2025 yılı sahipleri yakında belli olacak. UEFA ve France Football iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, eylül ayında Paris’teki Theatre du Chatelet’de gerçekleştirilecek.

Ballon d'Or (Altın Top) 2025 ödül tören için sayılı gün kaldı: Ballon d'Or ödülü adayları - 1

Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d’Or’un 2025 adayları açıklandı. 30 kişilik listede dünya futbolunun önde gelen yıldızları yer alırken, bu yılki yarışın büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ballon d'Or (Altın Top) 2025 ödül tören için sayılı gün kaldı: Ballon d'Or ödülü adayları - 2

1956’dan bu yana France Football tarafından her yıl verilen Ballon d'Or, bir futbolcunun olağanüstü başarıları ve istisnai yeteneğinin tanınması açısından alabileceği en saygın ödül olarak kabul ediliyor.

Ballon d'Or (Altın Top) 2025 ödül tören için sayılı gün kaldı: Ballon d'Or ödülü adayları - 3

BALLON D'OR NE ZAMAN?

Ballon d'Or'un resmi "X" sayfasından yapılan açıklamaya göre, 69. Altın Top ödül töreni Paris'teki Theatre du Chatelet'te 22 Eylül'de düzenlenecek.

Ballon d'Or (Altın Top) 2025 ödül tören için sayılı gün kaldı: Ballon d'Or ödülü adayları - 4

BALLON D'OR ÖDÜLÜ ADAYLARI

İşte 2025 Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen 30 futbolcu:

Jude Bellingham
Ousmane Dembélé
Gianluigi Donnarumma
Désiré Doué
Denzel Dumfries
Serhou Guirassy
Viktor Gyökeres
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Robert Lewandowski
Alexis Mac Allister
Lautaro Martinez
Kylian Mbappé
Scott McTominay
Nuno Mendes
Joao Neves
Michael Olise
Cole Palmer
Pedri
Raphinha
Declan Rice
Fabian Ruiz
Mohamed Salah
Virgil van Dijk
Vinicius Jr.
Vitinha
Florian Wirtz
Lamine Yamal

Ballon d'Or (Altın Top) 2025 ödül tören için sayılı gün kaldı: Ballon d'Or ödülü adayları - 5

BU YIL ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Geçen yıl kupayı Manchester City’nin orta saha oyuncusu Rodri kazanmış, Real Madrid’in genç yıldızı Vinicius Junior ikinci sırayı elde etmişti. Ballon d’Or tarihinde en fazla ödül kazanan isim ise sekiz kez bu onura ulaşan Lionel Messi olarak öne çıkıyor.

Ballon d'Or (Altın Top) 2025 ödül tören için sayılı gün kaldı: Ballon d'Or ödülü adayları - 6

REKORUN SAHİBİ MESSİ

Ballon d’Or rekorunun sahibi Lionel Messi’dir.

Arjantinli yıldız, kariyerinde toplam 8 kez (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ve 2023) Ballon d’Or kazanarak ödül tarihinin zirvesine yerleşti. Onu 5 kezle Cristiano Ronaldo takip ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER