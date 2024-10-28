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Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Ballon d'Or adayları)

Ballon d'Or ödül töreni için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın en iyi futbolcusunun seçileceği Ballon d'Or'da bu yıl milli takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu da adaylar arasında yer alıyor. Tüm futbolseverler ise Ballon d'Or'un canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, 2024 Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Ballon d'Or adayları) - 1

2024 Ballon d'Or ödül töreni için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Futbolda en iyileri buluşturacak olan Ballon d'Or 2024'de kimin yılın futbolcusu olacağı şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl Ballon d'Or'u Arjantinli yıldız Lionel Messi kazanmıştı. Peki, 2024 Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Ballon d'Or adayları) - 2

BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ballon d’Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü saat 22.45'de Paris'te düzenlenecek.

Organizasyonun yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Ballon d'Or adayları) - 3

YILIN EN İYİLERİ BELİRLENECEK

En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Ballon d'Or adayları) - 4

2024 BALLON D’OR ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLEN FUTBOLCULAR

Jude Bellingham (Real Madrid)
Ruben Dias (Manchester City)
Phil Foden (Manchester City)
Federico Valverde (Real Madrid)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Artem Dovbyk (Girona/Roma)
Erling Haaland (Manchester City)
Nico Williams (Athletic Bilbao)
Toni Kroos (Real Madrid)
Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Martin Odegaard (Arsenal)
Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
Rodri (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Münih)
Declan Rice (Arsenal)
Vitinha (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Dani Carvajal (Real Madrid)
Lamine Yamal (Barcelona)
Bukayo Saka (Arsenal)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
William Saliba (Arsenal)
Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
Lautaro Martinez (Inter)
Ademola Lookman (Atalanta)
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

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