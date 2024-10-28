Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Ballon d'Or adayları)
Ballon d'Or ödül töreni için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın en iyi futbolcusunun seçileceği Ballon d'Or'da bu yıl milli takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu da adaylar arasında yer alıyor. Tüm futbolseverler ise Ballon d'Or'un canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, 2024 Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Ballon d'Or ödül töreni için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Futbolda en iyileri buluşturacak olan Ballon d'Or 2024'de kimin yılın futbolcusu olacağı şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl Ballon d'Or'u Arjantinli yıldız Lionel Messi kazanmıştı. Peki, 2024 Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?