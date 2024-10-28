Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Ballon d'Or adayları)

2024 Ballon d'Or ödül töreni için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Futbolda en iyileri buluşturacak olan Ballon d'Or 2024'de kimin yılın futbolcusu olacağı şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl Ballon d'Or'u Arjantinli yıldız Lionel Messi kazanmıştı. Peki, 2024 Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?