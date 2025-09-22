Ballon d'or ödülleri sahiplerini buluyor: "Altın Top" (Ballon d'Or) töreni ne zaman, saat kaçta?

ÖNE ÇIKAN ÖDÜL KATEGORİLERİ

Erkekler kategorisindeki en dikkat çekici bireysel ödülün yanı sıra, en iyi kadın oyuncu için de bir versiyon olacak. Ayrıca genç yetenekler, kaleciler, gol kralları, teknik direktörler, kulüpler ve insani yardım çalışmalarıyla öne çıkan futbolculara verilen özel Sócrates Ödülü de sahiplerini bulacak. Bu özel ödül, sahadaki başarıların dışında, futbolcuların (kadın ya da erkek) insani ve sosyal girişimlerini onurlandırıyor.