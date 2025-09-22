Ballon d'or ödülleri sahiplerini buluyor: "Altın Top" (Ballon d'Or) töreni ne zaman, saat kaçta?
Merakla beklenen Ballon d’Or Galası bu yıl büyük hikayeler, güçlü adaylar ve yeni ödüllerle geri dönüyor; bu da onu dünya futbolunun en büyük gecelerinden biri haline getiriyor.
UEFA ile France Football ve L'Equipe’in sahibi Groupe Amaury ortaklığında düzenlenen Ballon d'Or töreninde; 2024/25 sezonunun en iyi erkek ve kadın futbolcuları, kalecileri, genç oyuncuları, gol kralları, teknik direktörleri, yılın kulüpleri ve insani yardım ödülü olan Socrates Ödülü onurlandırılacak.
2025 yılında kadın futbolcuların başarılarını öne çıkaran üç yeni kategori eklendi: Kadınlar Yashin Ödülü, Kadınlar Gerd Müller Ödülü ve Kadınlar Kopa Ödülü.