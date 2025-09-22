NTV.COM.TR

Ballon d'or ödülleri sahiplerini buluyor: Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak?

Merakla beklenen Ballon d’Or Galası bu yıl büyük hikayeler, güçlü adaylar ve yeni ödüllerle geri dönüyor; bu da onu dünya futbolunun en büyük gecelerinden biri haline getiriyor. Peki, 2025 Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak?

UEFA ile France Football ve L'Equipe’in sahibi Groupe Amaury ortaklığında düzenlenen Ballon d'Or töreninde; 2024/25 sezonunun en iyi erkek ve kadın futbolcuları, kalecileri, genç oyuncuları, gol kralları, teknik direktörleri, yılın kulüpleri ve insani yardım ödülü olan Socrates Ödülü onurlandırılacak.

2025 yılında kadın futbolcuların başarılarını öne çıkaran üç yeni kategori eklendi: Kadınlar Yashin Ödülü, Kadınlar Gerd Müller Ödülü ve Kadınlar Kopa Ödülü.

BALLON d'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

69. kez yapılacak ödül töreni, 22 Eylül Pazartesi günü Paris’teki Theatre du Châtelet’de yapılacak. Törenin yayınlanacağı kanal ise bazı bölgelerde Paramount+, ayrıca L’Equipe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz yayın yapılacak.

Ayrıca Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, futbolun en iyilerinin seçildiği Ballon d'Or Ödül Töreni'ni bu akşam canlı yayınlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, yeni sezonda futbolseverleri dünyanın önemli spor etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

"France Football" tarafından her yıl düzenlenen ve futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or, bu yıl da Tivibu aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor.

ÖNE ÇIKAN ÖDÜL KATEGORİLERİ

Erkekler kategorisindeki en dikkat çekici bireysel ödülün yanı sıra, en iyi kadın oyuncu için de bir versiyon olacak. Ayrıca genç yetenekler, kaleciler, gol kralları, teknik direktörler, kulüpler ve insani yardım çalışmalarıyla öne çıkan futbolculara verilen özel Sócrates Ödülü de sahiplerini bulacak. Bu özel ödül, sahadaki başarıların dışında, futbolcuların (kadın ya da erkek) insani ve sosyal girişimlerini onurlandırıyor.

OYLAMA SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Oylama üç kritere dayanıyor: bireysel performanslar, takım başarıları ve kariyer. Erkekler kategorisinde 100, kadınlar kategorisinde ise 50 spor gazetecisinden oluşan bir jüri, her ödül için en iyi 10 oyuncusunu seçiyor. İlk 10’daki her basamak, farklı bir puan karşılığına sahip ve bu puanların toplamı sonucunda kazanan belirleniyor.

REKOR MESSİ'DE

Messi, 8 kez (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) Ballon d’Or kazanarak tarihte en çok bu ödülü alan futbolcu oldu.

Onu Cristiano Ronaldo izliyor; Ronaldo kariyerinde 5 kez (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) bu ödülü kazandı.

Kadınlarda ise Ballon d’Or Féminin ödülünde rekor Alexia Putellas’ta. İspanyol futbolcu, 2021 ve 2022’de üst üste 2 kez bu ödülü kazandı.

