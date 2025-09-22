Ballon d'or ödülleri sahiplerini buluyor: Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayımlanacak?

BALLON d'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

69. kez yapılacak ödül töreni, 22 Eylül Pazartesi günü Paris’teki Theatre du Châtelet’de yapılacak. Törenin yayınlanacağı kanal ise bazı bölgelerde Paramount+, ayrıca L’Equipe’in resmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz yayın yapılacak.

Ayrıca Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, futbolun en iyilerinin seçildiği Ballon d'Or Ödül Töreni'ni bu akşam canlı yayınlayacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, yeni sezonda futbolseverleri dünyanın önemli spor etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.



"France Football" tarafından her yıl düzenlenen ve futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or, bu yıl da Tivibu aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor.