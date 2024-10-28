NTV.COM.TR

Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius!

Merakla beklenen Ballon d'Or ödülüne dair puanlama listesinin sızdırıldığı öne sürüldü. Tabloya göre Real Madridli Vinicius Junior ödülü alacak. Ancak bazı İspanyol gazeteleri ise Real Madrid heyetinin bu akşam Paris'e yapacağı uçuşu iptal ettiğini ve ödülün Vinicius'a verilmeyeceğini yazdı. Ödülü Rodri'nin kazandığı yazıldı.

Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius! - 1

Avrupa'da her sene yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü bu akşam sahibini bulacak.

Tören öncesi Ballon d'Or puan listesinin sızdırıldığı iddia edildi.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius! - 2

Tabloda Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın 630 puanla 1. olduğu görüldü.

Ancak bazı İspanyol gazeteleri ise Real Madrid heyetinin bu akşam Paris'e yapacağı uçuşu iptal ettiğini ve ödülün Vinicius'a verilmeyeceğini yazdı. Ödülü Rodri'nin kazandığı yazıldı.

Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius! - 3

Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler'in takım arkadaşı olan Vinicius, İspanyol deviyle 39 maça çıktı ve 24 gol, 9 asistlik performans sergiledi.


Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius! - 4

24 yaşındaki yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 200 milyon euro.

Hakan Çalhanoğlu da adaylar arasında yer aldığı

Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius! - 5

TÖREN NE ZAMAN?

Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü saat 22.45'de Paris'te düzenlenecek.

Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius! - 6

2024 BALLON D’OR ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLEN FUTBOLCULAR

Jude Bellingham (Real Madrid)
Ruben Dias (Manchester City)
Phil Foden (Manchester City)
Federico Valverde (Real Madrid)
Emiliano Martinez (Aston Villa)
Artem Dovbyk (Girona/Roma)
Erling Haaland (Manchester City)
Nico Williams (Athletic Bilbao)
Toni Kroos (Real Madrid)
Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
Vinicius Junior (Real Madrid)
Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Martin Odegaard (Arsenal)
Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
Rodri (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Münih)
Declan Rice (Arsenal)
Vitinha (PSG)
Cole Palmer (Chelsea)
Dani Carvajal (Real Madrid)
Lamine Yamal (Barcelona)
Bukayo Saka (Arsenal)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
William Saliba (Arsenal)
Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
Lautaro Martinez (Inter)
Ademola Lookman (Atalanta)
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

DAHA FAZLA GÖSTER