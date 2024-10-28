Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius!
Merakla beklenen Ballon d'Or ödülüne dair puanlama listesinin sızdırıldığı öne sürüldü. Tabloya göre Real Madridli Vinicius Junior ödülü alacak. Ancak bazı İspanyol gazeteleri ise Real Madrid heyetinin bu akşam Paris'e yapacağı uçuşu iptal ettiğini ve ödülün Vinicius'a verilmeyeceğini yazdı. Ödülü Rodri'nin kazandığı yazıldı.
Avrupa'da her sene yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü bu akşam sahibini bulacak.
Tören öncesi Ballon d'Or puan listesinin sızdırıldığı iddia edildi.