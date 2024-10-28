Ballon d'Or puan listesi sızdırıldı iddiası: Kazanan isim Real Madridli Vinicius!

Tabloda Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın 630 puanla 1. olduğu görüldü.



Ancak bazı İspanyol gazeteleri ise Real Madrid heyetinin bu akşam Paris'e yapacağı uçuşu iptal ettiğini ve ödülün Vinicius'a verilmeyeceğini yazdı. Ödülü Rodri'nin kazandığı yazıldı.