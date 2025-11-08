Barcelona 2 yıl sonra Camp Nou'da

08.11.2025 06:11

Barcelona iki yılda yeniden inşa edilen mabedi Camp Nou'ya dönüyor. Katalan temsilcisi, yenilenen stadında taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı.

Futbol devi Barcelona, sıfırdan inşa edilen stadında sahne almak için gün sayıyor.

Katalan temsilcisi, yenileme çalışmaları nedeniyle tam 2 yıldır ayrı kaldığı Camp Nou'da taraftarı önünde antrenmana çıktı.

Etkinlikte 23 bin taraftar takımlarının idmanını tribünde takip etti.

Taraftara açık antrenmanda tesisin sistemleri, erişim noktaları ve güvenlik unsurlarının test edildiği açıklandı.

Elde edilen bilet gelirinin ise kulübün hasta çocuklara destek veren vakfına aktarıldığı duyuruldu.

Barcelona’nın stadyum yenileme çalışmaları için 1 buçuk milyar euro harcadığı tahmin ediliyor.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında stadyumun 105 bin seyirci kapasitesine ulaşması planlanıyor.