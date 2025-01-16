Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya konuk olacak. Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. Basketbolseverler ise bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor. Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor. İşte, Barcelona-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...