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Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya konuk olacak. Organizasyonda oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybeden Anadolu Efes, Barcelona'yı yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. Basketbolseverler ise bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisine odaklandı. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 13. sırada yer alıyor. Geride kalan 21 haftada 12 galibiyet alan İspanyol ekibi, 9 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve averajla 8. sırada bulunuyor. İşte, Barcelona-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

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Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona-Anadolu Efes karşılaşması, 17 Ocak Cuma günü saat 22.45’te başlayacak.

Palau Blaugrana'da oynanacak müsabaka, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

AVRUPA'DA 858. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 858. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 857 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 375 yenilgi yaşadı.

Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 610. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 609 müsabakanın 325'ini kazandı, 284'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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