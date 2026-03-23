Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Kupaları'nda 908. maç

Basketbol Avrupa Ligi'nin 33. haftasında heyecan sürmeye devam ediyor. Bu hafta temsilcilerimizden Anadolu Efes, parkede Barcelona'ya konuk olacak. Peki, Barcelona-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Palau Blaugrana'daki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES HAFTAYA 18. SIRADA GİRDİ

Organizasyondaki 32 müsabakanın 10'unu kazanan Anadolu Efes, haftaya 18. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet, 14 mağlubiyet yaşayan Barcelona, 10. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Anadolu Efes, 74-73 kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 908. MAÇ

Anadolu Efes, Barcelona mücadelesiyle Avrupa kupalarında 908. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 907 karşılaşmada 504 galibiyet, 403 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 660. maçını yapacak. Geride kalan 659 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 312'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.