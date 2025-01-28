Barcelona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçında Barcelona, Estadio Olímpic Lluís Companys'ta Atalanta'yı ağırlayacak. Ev sahibi Barcelona, 3 puan hedeflerken, Atalanta da deplasmanda galibiyet peşinde. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Atalanta ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti ve 14 puanla 7. sırada bulunuyor. İşte, Barcelona-Atalanta maçı hakkında bilgiler...