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Barcelona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları için geri sayım bitmek üzere. 8. haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde İspanyol ekibi Barcelona, son yılların flaş takımı Atalanta'yı konuk edecek. Futbolseverler de bu maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Barcelona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçında Barcelona, Estadio Olímpic Lluís Companys'ta Atalanta'yı ağırlayacak. Ev sahibi Barcelona, 3 puan hedeflerken, Atalanta da deplasmanda galibiyet peşinde. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Atalanta ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti ve 14 puanla 7. sırada bulunuyor. İşte, Barcelona-Atalanta maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Barcelona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BARCELONA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona-Atalanta maçı, 29 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak.

Müsabaka, Tabii Spor 2'de canlı yayınlanacak.

Barcelona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 8. HAFTANIN PROGRAMI

"Devler Ligi"nde tamamı 29 Ocak'ta TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

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