Barcelona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları için geri sayım bitmek üzere. 8. haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde İspanyol ekibi Barcelona, son yılların flaş takımı Atalanta'yı konuk edecek. Futbolseverler de bu maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Barcelona-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta maçında Barcelona, Estadio Olímpic Lluís Companys'ta Atalanta'yı ağırlayacak. Ev sahibi Barcelona, 3 puan hedeflerken, Atalanta da deplasmanda galibiyet peşinde. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Atalanta ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti ve 14 puanla 7. sırada bulunuyor. İşte, Barcelona-Atalanta maçı hakkında bilgiler...