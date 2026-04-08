Barcelona-Atletico Madrid çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde La Liga esintisi
08.04.2026 15:32
Aydın Kayar
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında sahasında Atletico Madrid ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde saha avantajını kullanmak ve zorlu Atletico Madrid karşısında kazanmak isteyen Barcelona, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Atletico Madrid arasında çeyrek final heyecanı yaşanacak. Barcelona ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarındaki üçüncü eşleşmesine de Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final aşamasında çıkacak. Peki, Barcelona-Atletico Madrid çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BARCELONA-ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona ve Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında 8 Nisan Çarşamba günü Nou Camp'da karşı karşıya gelecek.
Saat 22.00'da başlayacak olan mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Barcelona: J. García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; E. García, Pedri; Yamal, López, Rashford, Lewandowski.
Atletico Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez
4 MAÇIN SADECE 1'İNİ KAYBETTİ
Barcelona ile oynadığı dört Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Atletico, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Rakibiyle karşılaştığı iki çeyrek final eşleşmesinde de yoluna devam eden taraf olan Atletico Madrid bugünde kazanmayı hedefliyor.
Kupa 1 tarihinde Barcelona'yı üç kez elemeyi başaran tek takım PSG olmuştur.