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Barcelona - Benfica maçındaki "yanlış iftar arasına" Orkun Kökçü müdahale etti: "Henüz vakit gelmedi"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hakemi François Letexier'in müsabakada verdiği iftar arası yanlış saatte olunca milli futbolcu Orkun Kökçü devreye girdi.

Barcelona - Benfica maçındaki "yanlış iftar arasına" Orkun Kökçü müdahale etti: "Henüz vakit gelmedi" - 1

İspanya La Liga devi Barcelona ile Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kozlarını paylaştı. Nou Camp'ta oynanan müsabaka, Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Barcelona, toplam skoru 4-1'e getirdi ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

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Barcelona - Benfica maçındaki "yanlış iftar arasına" Orkun Kökçü müdahale etti: "Henüz vakit gelmedi" - 2

Ev sahibine galibiyeti getiren 27. dakikada Lamine Yamal ile 11 ve 42. dakikalarda Raphinha kaydetti. Benfica'nın tek sayısı ise 13. dakikada Otamendi'den geldi.

Barcelona - Benfica maçındaki "yanlış iftar arasına" Orkun Kökçü müdahale etti: "Henüz vakit gelmedi" - 3

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aktürkoğlu 56'da yerini Amdouni'ye bırakırken, Kökçü 70'te Belotti ile değişti.

Barcelona - Benfica maçındaki "yanlış iftar arasına" Orkun Kökçü müdahale etti: "Henüz vakit gelmedi" - 4

Karşılaşmanın 8. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı. Müsabakanın hakemi François Letexier, saati karıştırdı ve düdüğünü çalarak iftar arası verdi. Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Letexier'i uyardı ve henüz iftar saatinin gelmediğini belirtti. Fransız hakem, Orkun ile yaptığı konuşma sonrası müsabakayı devam ettirdi.

Barcelona - Benfica maçındaki "yanlış iftar arasına" Orkun Kökçü müdahale etti: "Henüz vakit gelmedi" - 5

Yaklaşık 10 dakika sonra ise bir kez daha iftar arası verildi ve futbolcular orucunu açtı. Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ansu Fati, Zeki Amdouni ve Lamine Yamal iftar için kenara gelen isimler oldu.

Barcelona - Benfica maçındaki "yanlış iftar arasına" Orkun Kökçü müdahale etti: "Henüz vakit gelmedi" - 6

KÖKÇÜ: VAKTİN GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİM

Karşılaşmanun ardından konuşan Kökçü, "Galiba 10 dakika önce oyunu durdurdu. Ben de vaktin henüz gelmediğini söyledim. Hakem de, "Bir 10 dakika daha bekleyelim" dedi" ifadelerini kullandı.

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