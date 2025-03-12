Barcelona - Benfica maçındaki "yanlış iftar arasına" Orkun Kökçü müdahale etti: "Henüz vakit gelmedi"
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Benfica karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hakemi François Letexier'in müsabakada verdiği iftar arası yanlış saatte olunca milli futbolcu Orkun Kökçü devreye girdi.
İspanya La Liga devi Barcelona ile Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kozlarını paylaştı. Nou Camp'ta oynanan müsabaka, Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Barcelona, toplam skoru 4-1'e getirdi ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.