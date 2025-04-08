NTV.COM.TR

Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Borussia Dortmund maçına geri sayım başladı. Avrupa'nın kulüpler bazında bir numarası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvanın çeyrek final etabında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maça dair bilgilere odaklandı. Peki, Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın en dikkat çeken maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibi Barcelona, Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund karşısında ev sahibi avantajını kullanıp yarı final biletine bir adım daha yaklaşmak adına sahada olacak. İşte, Barcelona-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BARCELONA-DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona-Borussia Dortmund maçı, 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 22:00'de oynanacak.

Müsabaka, Tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Ferran Torres, Raphinha; Lewandowski

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini, Svensson; Can, Ozcan, Brandt; Adeyemi, Guirassy, Beier


Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ALMAN EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLİK


Borussia Dortmund'da, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Schlotterbeck şoku yaşandı.

Alman takımından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin menisküsünün yırtıldığı ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği bildirildi.

Schlotterbeck, bu sezon Bundesliga'da 23, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Almanya Federasyon Kupası'nda ise 2 maçta forma giymişti.

DAHA FAZLA GÖSTER