Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

FENERBAHÇE 6'DA 6 PEŞİNDE

Bu sezon hem THY Avrupa Ligi hem de Basketbol Süper Ligi'nde toplam 10 maça çıkan Fenerbahçe Beko mağlubiyet yüzü görmedi.

Euroleague'de 5'te 5 yaparak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında 6'da 6 yapmak için parkeye çıkacak.