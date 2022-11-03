THY Avrupa Ligi'nin 6'ıncı haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın akşam Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de 5'te 5 yapan temsilcimiz Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek ve altıncı galibiyetini almak istiyor. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 6'ıncı haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Beko 4 Kasım Cuma günü karşılaşacak.
İspanya'daki mücadele TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Beko, bu sezon çıktığı beş maçtan da galip gelmeyi başardı. Son olarak Anadolu Efes ile Euroleague'de karşılaşan sarı-lacivertliler sahadan 88-79'luk skorla galip ayrıldı.
Maçta Scottie Wilbekin 25, Marko Guduric 19, Johnathan Motley 11, Carsen Edwards 10 sayı buldu.
Bu sezon hem THY Avrupa Ligi hem de Basketbol Süper Ligi'nde toplam 10 maça çıkan Fenerbahçe Beko mağlubiyet yüzü görmedi.
Euroleague'de 5'te 5 yaparak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında 6'da 6 yapmak için parkeye çıkacak.