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Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 6'ıncı hafta maçında yarın İspanya'nın zorlu ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Hem ligde hem de Avrupa'da müthiş bir performans sergileyen Fenerbahçe, Barcelona karşısında kazanıp, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 6'ıncı haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın akşam Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de 5'te 5 yapan temsilcimiz Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürmek ve altıncı galibiyetini almak istiyor. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nin 6'ıncı haftasında Barcelona ile Fenerbahçe Beko 4 Kasım Cuma günü karşılaşacak.

İspanya'daki mücadele TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

TÜRK DERBİSİNİ KAZANAN FENERBAHÇE BEKO OLMUŞTU

Fenerbahçe Beko, bu sezon çıktığı beş maçtan da galip gelmeyi başardı. Son olarak Anadolu Efes ile Euroleague'de karşılaşan sarı-lacivertliler sahadan 88-79'luk skorla galip ayrıldı.

Maçta Scottie Wilbekin 25, Marko Guduric 19, Johnathan Motley 11, Carsen Edwards 10 sayı buldu.

Barcelona-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

FENERBAHÇE 6'DA 6 PEŞİNDE

Bu sezon hem THY Avrupa Ligi hem de Basketbol Süper Ligi'nde toplam 10 maça çıkan Fenerbahçe Beko mağlubiyet yüzü görmedi.

Euroleague'de 5'te 5 yaparak taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında 6'da 6 yapmak için parkeye çıkacak.

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