Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merakla araştırıyor. İşte, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı hakkında tüm bilgiler...