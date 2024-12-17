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Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçına geri sayım başladı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde haftayı deplasmanda geçirecek. Sarı-lacivertliler, bu akşam 6 yıldır deplasmanda yenemediği ve başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un eski takımı Barcelona'ya İspanya'da konuk olacak. Peki, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merakla araştırıyor. İşte, Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı hakkında tüm bilgiler...

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Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında bu akşam, Barcelona ile deplasmanda mücadele edecek.

Palau Blaugrana'da oynanacak karşılaşma, saat 22.30'da başlayacak.

Mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLARIN SON DURUMU

Fenerbahçe Beko, geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Son maçında Monaco'ya 99-69 yenilen sarı-lacivertliler, 4. sıraya geriledi.

8 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan Barcelona ise ligde EA7 Emporio Armani Milan yenilgisi sonrası 11. basamağa düştü.

Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

THY AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI


17 Aralık Salı:

21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)

22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)

22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)

22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)

22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)

22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)

18 Aralık Çarşamba:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)

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