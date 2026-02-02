Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe liderliğini korumak istiyor
02.02.2026 12:16
AA
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Barcelona ile deplasmanda nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de bu sezon fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, 17 galibiyetle ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı deplasmanda yenmek ve liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon Euroleague'de adeta parlayan Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı deplasmanda yenmek için sahada olacak.
BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşacak.
Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DEN REKOR PERFORMANS
Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.