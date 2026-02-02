Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe liderliğini korumak istiyor

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Barcelona ile deplasmanda nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Euroleague'de bu sezon fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, 17 galibiyetle ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı deplasmanda yenmek ve liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. Barcelona-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?