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"Barcelona havası" (Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor değerlendirmesi)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları kritik mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Barcelona havası" (Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor değerlendirmesi) - 1

"BARCELONA HAVASI"

"Barcelona'nın havasını koklamış, suyunu içmiş iki teknik adamın kapışması keyifli bir 90 dakika vadediyordu, öyle de oldu. Geçen hafta 10 kişi kalmış Trabzonspor'a karşı yüzde 80'e varan topa sahip olmayla oynayan ve rakibi çözemeyen Beşiktaş, yüzde 69 ile oyunu kontrol ederken set hücumlarında kalabalık Eyüp savunmasını tek kanatla, Rashica üzerinden aşmaya çalışınca kilidi açmakta zorlandı. Mario'nun statik oyunu, iki stoperini rakip yarı sahaya çıkartan ev sahibinin geride bıraktığı büyük boşluklar, Emre Akbaba'nın ezdiği toplar olmasa çok daha fazla tehlike yaşardı ama Arda Turan'ın ekibinin yakaladığı pozisyonlarda kalesinde devleşen Mert vardı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın bir enerji problemi olduğu ortaya çıktı. Eyüpspor, Midtsjö'nün nefis oyunuyla ve Kutucu ile Svensson'un da çıkmasını engelleyince oyunu dengeledi ve arkadaki boşluk penaltı golünü getirdi. Kartal'ın o dakikaya kadar tabelayı öldürecek ikinci golü bulamadığı pozisyonlar, geçen haftanın bir devamı. Arda Turan'ın kenardan getirdiği adamlar oyuna katkı vermezken, Hollandalı hocanın Semih hamlesi ve Mario'yu 6 numaraya çekmesi son çeyrekte oyuna hareket getirdi. Futbol biraz da hataya zorlama oyunu. Tayfur'un acemice yaptığı penaltı Beşiktaş'a 3 puanı getirdi."

Bülent Timurlenk | SABAH

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Barcelona havası" (Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor değerlendirmesi) - 2

"VAR VARSA HAKEM EVDEN DE YÖNETEBİLİR"

"Beşiktaş'ın tartışmasız en büyük starı Rafa Silva.. Bir gerçek var ki oyuncuya karşı rakipleri çok acımasız.. Bu da Silva'yı etkilemeye başladı.. Bir sakatlık yaşasa Beşiktaş'ın işi zor!. Telafi edecek futbolcusu yok.. Maçın hakemi Zorbay Küçük.. İki penaltıyı da VAR ile verdi.. 102 dakika maç oynattı.. Oysa yakındı, görebilirdi pozisyonları.. Maçı yönetmesi için de bu durumda stada gelmesine gerek yoktu.. Evden de düdük çalabilirdi.. VAR olmasa ne olacaktı? Hakemler sırtlarını tamamen VAR odasına dayamışlar.."

Murat Özbostan | SABAH

"Barcelona havası" (Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor değerlendirmesi) - 3

"BEŞİKTAŞ’A AJAX, EİNTRACHT FRANKFURT VE LYON MESAJI"

"Beşiktaş bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da ilk yarılarda gol buldu. Bu 8 maçın 6’sında iki farka da ulaştı. Ancak önlerinde Ajax, Eintracht, Lyon içeren bir fikstür var. Dün Eyüp’ün gerek önde baskıyla, gerek hızlı çıkışlarla Beşiktaş’ı zorlaması belki de siyah beyazlılar için olumlu. Zira Almanlar-Fransızlar da önde baskı yapacak size. Ve bu baskıya karşı da alternatif çözümler üretmelisiniz. Dün olduğu gibi Rafa ya da İmmobile’nin şapkadan tavşan çıkarmadığı günler de yaşanacak. Eyüp maçında bölüm bölüm yaşanan zorluğu, yakın gelecekteki büyük maçlar için bir uyarı olarak ele almalı Van Bronckhorst."

Uğur Meleke | HÜRRİYET

"Barcelona havası" (Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor değerlendirmesi) - 4

"DİMYAT’A PİRİNCE GİDERKEN..."

"Bir deyim var, “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” diye...Bu deyiş, Beşiktaş’la müthiş örtüşüyor. Niye mi?Sahanda, taraftar desteğiyle üç puana, yani ofansif oynamaya eyvallah... Ancak, savunmayı boşlarsanız, evdeki ‘bulgurdan’ da olursunuz! Yani kontra topları gözden kaçırmayacaksınız.Rakip de boş durmuyor...İki sıcak örnek... 12’de Caner Erkin’in uzun pasıyla buluşan Thiam, Uduokhai’yi geçti, vurdu, Mert, iki hamlede durdurdu. Bu birrr...17’de bu kez Saiz, savunmanın arasında sert vurdu, Mert kornere tokatladı... Etti mi size ikiiii...Tecrübeli eldiven arkadaşlarına kızdı, yerden göğe kadar haklı... Kritik yerde o pozisyonda vurdurmayacaksınız arkadaş... Mert, o iki pozisyonu kurtarmasaydı, haaa işi bu ancak, evde ne bulgur kalırdı, ne de darı! Musrati’nin yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy, soldan sıfıra kadar indi, Tayfur Bingöl’ün ayağına darbesiyle kendini yerde buldu. Zorbay Küçük’ün önünde, görüyor, veremiyor, VAR’a sığınıyor; olacak iş değil! Immobile klas bir vuruşla Kartal’ı ipten aldı.İlk yarıya dönelim, korner atışında Claro, Paulista’ya el ense çekiyor, karga - tulumba yere indiriyor, VAR’dan tık yok, yok! Huuu VAR’daki İlker Coşkun, nerdesin, gözlerine perde mi indi? Zaten Zorbay Küçük’e o kokart büyük geliyor.Valla, şimdi sırada UEFA Ligi var. Hollanda’da Ajax ile ilk sınavını verecek, kadro derinliğinde yani yedek kulübe de sıkıntı var. Kartal, üç kulvarı kaldırır mı, kaldırmaz mı? Zorrr!"

Bilal Meşe | MİLLİYET

"Barcelona havası" (Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor değerlendirmesi) - 5

"MERT VE SEMİH KAZANDIRDI"

"Bu maçta ilk golü atmak çok kritikti o yüzden Mert’in kurtarışları da Rashica’nın perdeyi açan golü kadar değerli. Rashica’nın golünde asisti Mario yaparken asistin asisti Beşiktaş’ın organize hücum presinden geldi. Hemen ardından benzer şekilde gelişen pozisyonda Rashica, Immobile’ye al da at pası verdi ama İtalyan golcü klasına yakışmayan bir vuruş yaptı. Bu maçta skoru korumanın en doğru yolu skoru arttırmaktı. İkinci yarıya Eyüpsor daha etkili başlarken Beşiktaş 57 ve 58’de iki hızlı hücumda gole çok yaklaştı ancak golü bulamayınca bu kez Thiam ile Eyüpspor bulduğu boşluğu iyi değerlendirip VAR’dan penaltı kazandı ve skoru eşitledi. Giovanni hoca hiç vakit kaybetmeden Musrati yerine Semih’i sol öne sürdü ve Musrati yerine Mario’yu orta sahaya çekti. Tabii burada şunu da sorgulamak gerek: Musrati oyundan çıkınca Onana girmeyecekse kendisi ne işe yarar o zaman? Gerçek futbolculardan devam edersek 80’deki Rafa Silva’nın dönüp çektiği bireysel yetenek şutu bir yana Beşiktaş ilk yarıdaki hücum sürekliliğini devam ettiremedi ve kolektif pozisyon üretimini gerçekleştiremedi. 90’da Semih’in dar alan becerisi ve inadı maçın ikinci penaltısını ve Beşiktaş’a maçı kazandırdı."

Ali Ece | FANATİK 

"Barcelona havası" (Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor değerlendirmesi) - 6

"B PLANI ŞART"

"Dün Dolmabahçe'de misafir edilen Eyüpspor, beklendiği gibi çok dirençli çıktı. Hem set oyunları hem de alan kontrolleri B planının devreye girmesini gerektiren bir duruma düştü. Immobile'yi defans yakın markajda zorlayınca oyuncu da rahat hareket etmek için kanat ve geriye gelmek zorunda kaldı. Rafa Silva'nın geçiş yolları da tıkanınca Beşiktaş pozisyon üretmekte zorlandı. Bu tür durumları aşmanın yolu kanat beklerinin oyuna daha çok katılması. Masuaku ve Svensson'un yapacağı bindirmelerle Eyüpspor'un oluşturduğu defansif barajı aşmaları gerekiyordu. Ancak Beşiktaş'ta sağ ve sol bek yeteri kadar aktif verimlilikte oyuna giremediği için Eyüp uzun süre direnç gösterdi ve çözülmedi. Burada Al-Musrati'nin de uzun paslarını konuşturacağı bir alanı olmadığı için orada Gedson belki de Ndour gibi alan açacak daha agresif oyuncuların ön plana çıkması gerekiyor. Beşiktaş, işleyen A planına bu tür B planı da başarıyla uygulamaya başladığı an sonuç alacaktır. Taraftara da stresli bir 90 dakika yaşatmanın önüne geçecektir. Van Bronckhorst'un zaman geçtikçe gelişerek bu sorunları çözeceğine inanıyorum."

Fatih Doğan: | SABAH

"Barcelona havası" (Spor yazarlarından Beşiktaş - Eyüpspor değerlendirmesi) - 7
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