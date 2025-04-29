Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final öncesi dev maç

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında taraftarı önünde İnter'i konuk edecek. Final öncesi son virajda İnter ile karşılaşacak olan Barcelona, saha avantajını da kullanarak galibiyet almak istiyor. İnter ise deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek ve sahasında oynayacağı rövanş maçında fişi çekmek istiyor. Peki, Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?