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Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final öncesi dev maç

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Barcelona sahasında İtalya'nın güçlü ekibi İnter ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final turunda Dortmund'u eleyen Barcelona ve Bayern Münih'i saf dışı bırakan İnter, yarı finalde galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final öncesi dev maç - 1

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında taraftarı önünde İnter'i konuk edecek. Final öncesi son virajda İnter ile karşılaşacak olan Barcelona, saha avantajını da kullanarak galibiyet almak istiyor. İnter ise deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek ve sahasında oynayacağı rövanş maçında fişi çekmek istiyor. Peki, Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final öncesi dev maç - 2

BARCELONA-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında İnter ile 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final öncesi dev maç - 3

RÖVANÇ MAÇI NE ZAMAN?

İnter'in Barcelona'yı ağırlayacağı rövanş maçı 6 Mayıs'ta İtalya'da oynanacak.

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