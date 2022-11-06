Barcelona, Pique'yi galibiyetle uğurladı

Pique, son maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barça'dan sonra benim için başka bir kulüp olmayacağını her zaman söyledim ve böyle olacak." demişti.



İspanyol futbolcu, "Beni artık tanıyorsunuz. Döneceğim." diyerek gelecekte futbol içinde başka görevlerde yer alacağının işaretini verdi.