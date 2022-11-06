Barcelona, Pique'yi galibiyetle uğurladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Almeria'yı 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada, son 15 yıldır Barcelona'da forma giyen Gerard Pique'nin profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırması en önemli ayrıntı olarak öne çıktı.
Katalan ekibinde takım kaptanı olarak ilk 11'de sahaya çıkan Pique, 83. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakarak, tribündeki 90 bin taraftarın alkışlarıyla Nou Camp'ta oyundan alındı.
Barcelona'da 616. maçına çıkan ve 30 kupa kazanan Pique, kulüp tarihinde en fazla maç oynayan 5. futbolcu oldu.
Maç öncesinde Barcelona'da tüm futbolcular, sırtlarında "Pique" ve göğüslerinde "Her zaman 3" (Pique'nin forma numarası) yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkarken, Nou Camp stadında Pique'nin kariyeriyle ilgili video gösterildi.
Maç sonunda statta Pique için özel bir uğurlama yapıldı.
İlk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada Barcelona'nın galibiyet golleri Ousmane Dembele (Dk. 48) ve Frenkie De Jong'dan (Dk. 62) geldi. Barcelona aldığı galibiyetle puanını 34'e çıkararak, maç fazlasıyla Real Madrid'in (32) önünde liderliğe yükseldi. Almeria ise 13 puanla 15. sırada yer aldı.
Pique, son maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barça'dan sonra benim için başka bir kulüp olmayacağını her zaman söyledim ve böyle olacak." demişti.
İspanyol futbolcu, "Beni artık tanıyorsunuz. Döneceğim." diyerek gelecekte futbol içinde başka görevlerde yer alacağının işaretini verdi.
Bu sezon teknik direktör Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona'da, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Marcos Alonso transferlerinin etkisiyle, İspanyol ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 9 maçta oynayan Pique, 554 dakika sahada kaldı.
Barcelona formasıyla 15 sezonda toplam 616 maça çıkan Pique, 52 gol attı.
Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile 2010-2022 yılları arasında duygusal birliktelik yaşayan ve 2 çocukları olan Pique, son dönemde futboldan çok özel hayatıyla ön plana çıkıyordu.