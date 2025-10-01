Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev karşılaşma
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa'nın dev kulübü Paris Saint Germain (PSG) ile mücadele edecek. Yıldız oyuncuların karşı karşıya geleceği mücadele futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona ve PSG 3 puan için sahaya çıkacak. Lewandowski, Lamine Yamal ve Rapinha gibi yıldız oyuncularıyla PSG karşısında gol arayacak olan Barcelona, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımında Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 puanı bulunuyor. Peki, Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?