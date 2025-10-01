Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev karşılaşma

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona ve PSG 3 puan için sahaya çıkacak. Lewandowski, Lamine Yamal ve Rapinha gibi yıldız oyuncularıyla PSG karşısında gol arayacak olan Barcelona, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımında Şampiyonlar Ligi gruplarında 3 puanı bulunuyor. Peki, Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?