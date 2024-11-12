Barcelona-Real Madrid efsanelerinin maçı ne zaman?
Futbol dünyasının iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncuları, Katar'da karşı karşıya gelecek. Bu gelişme üzerine futbolseverlerin de maça dair tarih araştırmaları başladı. Peki, Barcelona ve Real Madrid efsanelerinin maçı ne zaman?
Barcelona ve Real Madrid efsaneleri Katar’da sahaya çıkacak. "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan dünya çapındaki karşılaşmaya başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı ev sahipliği yapacak. İşte, dev müsabakanın tarihi ve maça dair tüm ayrıntılar...