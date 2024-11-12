Barcelona-Real Madrid efsanelerinin maçı ne zaman?

MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU



Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncuları, 28 Kasım'da Katar'da maç yapacak.



Visit Qatar tarafından düzenlenen ve Katar Futbol Federasyonu'nun desteklediği organizasyon iki takımın efsane isimlerini bir kez daha yeşil sahada buluşturacak. Karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.



Katar’ın spora olan desteğinin bir göstergesi olarak organize edilen bu karşılaşmada, Barcelona ve Real Madrid’in efsane oyuncuları, taraftarlara nostaljik bir El Clasico atmosferi yaşatacak.



Müsabakanın yayıncı kanalına dair bilgi ise henüz net değil.