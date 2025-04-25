Barcelona - Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
İspanya Kral Kupası'nda dev karşılaşmada Barcelona ve Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Real Madrid'de gözler son maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler'e çevrildi. Milli oyuncu takımına galibiyeti getirirken Ancelotti'nin daha önceki maçlarda kadro tercihi tartışma konusu olmuştu. Barcelona ise ligde ezeli rakibinin önünde bulunurken kupaya uzanmayı hedefliyor. Hansi Flick'in ekibinde gözler Yamal, Lewandowski ve Raphinha'da olacak. Peki, Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal...
Avrupa'ya veda eden Real Madrid, İspanya'da gözünü Kral Kupası'na dikti. Eflatun-beyazlılar, Barcelona karşısında kazanarak kupanın sahibi olmayı hedefliyor. El Clasico heyecanı İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda yaşanacak. Barcelona bugüne kadar kupada 31 kez mutlu sona ulaşırken eflatun-beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler...