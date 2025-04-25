Barcelona - Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Avrupa'ya veda eden Real Madrid, İspanya'da gözünü Kral Kupası'na dikti. Eflatun-beyazlılar, Barcelona karşısında kazanarak kupanın sahibi olmayı hedefliyor. El Clasico heyecanı İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda yaşanacak. Barcelona bugüne kadar kupada 31 kez mutlu sona ulaşırken eflatun-beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler...