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Barcelona - Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya Kral Kupası'nda dev karşılaşmada Barcelona ve Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Real Madrid'de gözler son maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler'e çevrildi. Milli oyuncu takımına galibiyeti getirirken Ancelotti'nin daha önceki maçlarda kadro tercihi tartışma konusu olmuştu. Barcelona ise ligde ezeli rakibinin önünde bulunurken kupaya uzanmayı hedefliyor. Hansi Flick'in ekibinde gözler Yamal, Lewandowski ve Raphinha'da olacak. Peki, Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal...

Barcelona - Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 1

Avrupa'ya veda eden Real Madrid, İspanya'da gözünü Kral Kupası'na dikti. Eflatun-beyazlılar, Barcelona karşısında kazanarak kupanın sahibi olmayı hedefliyor.  El Clasico heyecanı İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda yaşanacak. Barcelona bugüne kadar kupada 31 kez mutlu sona ulaşırken eflatun-beyazlılar ise 20 kez kupayı müzesine götürdü. Peki Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler...

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Barcelona - Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 2

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ve Real Madrid kozlarını apylaşacak. Dev mücadele 26 Nisan Cumartesi günü saat 23:00'te oynanacak. El Clasico Tivibu Spor 1 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Barcelona - Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 3

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli yıldız, Real Madrid'in Getafey'yi tek farkla mağlup ettiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

İtalyan çalıştırıcı Ancelotti yaptığı açıklamada Arda'nın geleceğine vurgu yaparken ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında görev yapabileceğini ifade etti.

Arda Güler'in Barcelona ile oynayacağı El Clasico karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Barcelona - Real Madrid El Clasico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? - 4

BARCELONA DOLU DİZGİN

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken ligde ise Real Madrid'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Lewandowski ve Raphinha gibi isimlerin performansı dikkat çekerken Barcelona, Real Madrid karşısında kupaya uzanmayı hedefliyor.

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