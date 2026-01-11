Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Süper Kupa finalinde El Clasico heyecanı
11.01.2026 17:04
NTV - Haber Merkezi
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ve Real Madrid arasında El Clasico rüzgarı esecek. Ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid, kupayı müzesine götürmek için Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Arda Güler’li Real Madrid mi, yoksa Lamine Yamal’lı Barcelona'nın mı kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milyonların heyecanla beklediği El Clasico öncesi maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Bugüne kadar 15 kez Süper Kupa'yı kazanan Barcelona, 13 kupalı Real Madrid ile kıran kırana mücadele edecek. Real Madrid ise Barcelona'yı devirmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
EL CLASİCO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İspanya Süper Kupa finalinde 11 Ocak Pazar günü (bu akşam) Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finaline El Clasico heyecanı damga vuracak.
Suudi Arabistan'daki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak olan mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Manuera yönetecek.
EL CLASİCO'DA MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: J.Garcia, Kounde, Cubarsi, E.Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Lopez, Raphinha, Lewandowski
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr., Gonzalo
EL CLASİCO'DA BARCELONA ÜSTÜN
Barcelona, 15 kupa zaferiyle İspanya Süper Kupa’yı en fazla müzesine götüren takım konumunda bulunuyor. Real Madrid’in ise 13 Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.
İki ekip, 2026 yılıyla birlikte son dört İspanya Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmiş olacak.