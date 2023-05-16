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Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona, 3 yıl aranın ardından gelen zafer sonrası kent merkezinde kutlama yaptı.

Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 1

Barcelona'da futbolcular ve teknik direktör Xavi Hernandez liderliğindeki teknik heyet, üstü açık otobüsle Camp Nou stadından çıkarak, kent merkezinde tur attı ve taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.


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Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 2

İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde geçtiğimiz haftalarda şampiyon olan Barcelona kadın futbol takımı da diğer bir üstü açık otobüsle kutlamalarda yer aldı.


Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 3

Sokaklara dökülen Barcelonalı taraftar tüm güzergah boyunca şarkı söyleyip, tezahüratlar ederek, şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.


Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 4

Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Barcelona, Espanyol'u 4-2 yenerek ligin bitimine 4 hafta kala, ezeli rakibi Real Madrid'in 14 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.


Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 5

Üç yıl aradan sonra, tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu kazanma başarısı gösteren Barcelona, La Liga’da Real Madrid'in (35 kez) ardından en çok şampiyon olan kulüp olarak biliniyor.


Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 6

Barcelona'da ikinci sezonunu geçiren teknik direktör Xavi Hernandez ve Temmuz 2022’de Katalan takımına transfer olan ve şu anda 21 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Katalan takımında ilk şampiyonluklarına kavuşmuştu.


Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 7

Diğer yandan Espanyol ve Barcelona takımları arasında oynanan derbi maçı sonrasında Espanyollu bir grup taraftarın sahaya inerek, şampiyonluk kutlaması yapan Barcelonalı futbolculara saldırması polemik oldu.


Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 8

Olaylar büyümeden Barcelonalı futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına kaçsa da Espanyol kulübü bir grup taraftarının sahaya girip taşkınlık yapmasından dolayı özür dileyip, sorumluların cezalandırılacağı duyurdu. Ligde kalma mücadelesi veren Espanyol kulübüne, çıkan olaylardan dolayı ceza verilmesi bekleniyor.

Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 9

İşte kutlamardan diğer kareler...

Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 10
Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 11
Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 12
Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 13
Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 14
Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 15
Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 16
Barcelona'da şampiyonluk kutlamaları: Xavi ilk kupasına kavuştu - 17
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