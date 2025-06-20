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Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler)

Avrupa'da yeni sezon transferleri hızlandı. Barcelona, İspanyol kaleci Joan Garcia ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. İşte Avrupa'da resmileşen transferler...

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 1

Joan Garcia - Barcelona

Barcelona, Espanyol'dan İspanyol kaleci Joan Garcia'yı kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 24 yaşındaki Garcia ile 2031'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Katalan kulübün oyuncunun serbest kalma bedelini ödediği açıklarken, global spor basınında transferin 25 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği yazıldı.

Bu transferin ardından İspanyol ekibinden Andre ter Stegen'i isteyen Galatasaray'ın kaleci transferinin önü açılmış oldu.

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Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 2

Trent Alexander-Arnold - Real Madrid

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 3

Franco Mastantuono - Real Madrid

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 4

Tijjani Reijnders -  Manchester City

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 5

Kieran Tierney - Celtic

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 6

Rayan Ait-Nouri - Manchester City

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 7

Mamadou Sarr - Chelsea

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 8

Rayan Cherki - Manchester City
Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 9

Clement Lenglet - Atletico Madrid

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 10

Jonathan Tah - Bayern Münih

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 11

Dean Huijsen - Real Madrid

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 12

Matheus Cunha - Manchester United

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 13

Giorgi Kochorashvili - Sporting

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 14

Ibrahim Maza - Bayer Levekusen

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 15

Geovany Quenda - Chelsea

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 16

Yoon Doyoung - Brighton

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 17

Kendry Paez - Chelsea

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 18

Lloyd Kelly - Juventus

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 19

Dario Essugo - Chelsea

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 20

Estevao Willian - Chelsea

Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 21
Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 22
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