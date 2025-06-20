Barcelona'dan Galatasaray'ı etkileyebilecek imza (Avrupa'da resmileşen transferler)
Avrupa'da yeni sezon transferleri hızlandı. Barcelona, İspanyol kaleci Joan Garcia ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. İşte Avrupa'da resmileşen transferler...
Joan Garcia - Barcelona
Barcelona, Espanyol'dan İspanyol kaleci Joan Garcia'yı kadrosuna kattı.
Barcelona Kulübü, 24 yaşındaki Garcia ile 2031'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Katalan kulübün oyuncunun serbest kalma bedelini ödediği açıklarken, global spor basınında transferin 25 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği yazıldı.
Bu transferin ardından İspanyol ekibinden Andre ter Stegen'i isteyen Galatasaray'ın kaleci transferinin önü açılmış oldu.