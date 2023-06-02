Barcelona'dan Sergio Busquets'e veda: Messi ile birlikte Suudi Arabistan'a gidebilir

Barcelona, kaptanı Sergio Busquets'i uğurluyor. Busquets'e Nou Camp'ta veda edildi.
Törene, takım arkadaşları ve Barcelona efsaneleri katıldı.
Eski takım arkadaşı ve teknik direktörü Xavi, Busquets'in değerine vurgu yaptı.
Lionel Messi de, uzun yıllar beraber top koşturduğu eski takım arkadaşına video mesaj gönderdi.
34 yaşındaki oyuncunun geleceği ise belirsiz. İspanyol basınına göre Messi ile birlikte Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına katılabilir.
Busquets; Barcelona forması ile 3 Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 8 La Liga, 7 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.
Akademisinden yetiştiği Barcelona'da 700'den fazla maça çıkan İspanyol oyuncu, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.