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Barcelona'dan Sergio Busquets'e veda: Messi ile birlikte Suudi Arabistan'a gidebilir

Barcelona kulüpten ayrılacak olan Sergio Busquets için veda töreni düzenledi. Camp Nou'daki törene Messi de video mesaj yoluyla katıldı. İspanyol basınına göre; Busquets, Messi ile birlikte Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına katılabilir.

Barcelona'dan Sergio Busquets'e veda: Messi ile birlikte Suudi Arabistan'a gidebilir - 1

Barcelona, kaptanı Sergio Busquets'i uğurluyor. Busquets'e Nou Camp'ta veda edildi.
Törene, takım arkadaşları ve Barcelona efsaneleri katıldı.


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Barcelona'dan Sergio Busquets'e veda: Messi ile birlikte Suudi Arabistan'a gidebilir - 2

Eski takım arkadaşı ve teknik direktörü Xavi, Busquets'in değerine vurgu yaptı.

Barcelona'dan Sergio Busquets'e veda: Messi ile birlikte Suudi Arabistan'a gidebilir - 3

Lionel Messi de, uzun yıllar beraber top koşturduğu eski takım arkadaşına video mesaj gönderdi.


Barcelona'dan Sergio Busquets'e veda: Messi ile birlikte Suudi Arabistan'a gidebilir - 4

34 yaşındaki oyuncunun geleceği ise belirsiz. İspanyol basınına göre Messi ile birlikte Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına katılabilir.


Barcelona'dan Sergio Busquets'e veda: Messi ile birlikte Suudi Arabistan'a gidebilir - 5

Busquets; Barcelona forması ile 3 Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 8 La Liga, 7 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.


Barcelona'dan Sergio Busquets'e veda: Messi ile birlikte Suudi Arabistan'a gidebilir - 6

Akademisinden yetiştiği Barcelona'da 700'den fazla maça çıkan İspanyol oyuncu, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

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