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Barcelona'nın Arda Güler planı

Barcelona'nın Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'i transfer etmek istediği, ilk görüşmenin yapıldığı ve yeni sezon için teklifte bulunulduğu öğrenildi.

Barcelona'nın Arda Güler planı - 1

Oynadığı futbolla tüm futbolseverleri heyecanlandıran Fenerbahçe'de Arda Güler'in gelecek sezon hangi takımda olacağı merak konusu.


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Barcelona'nın Arda Güler planı - 2

18 yaşında olmasına rağmen top hakimiyeti ve sahada görüş kabiliyeti yüksek olan Arda'nın ismi bugünlerde İspanyol devi Barcelona ile anılıyor.


Barcelona'nın Arda Güler planı - 3

Diario Sport'a göre; Barcelona'nın Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmesini yaptığı aktarıldı. Güler'in de Katalan ekibini istediği öne sürüldü.


Barcelona'nın Arda Güler planı - 4

Ayrıca haberde Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin de genç yıldızı istediği ifade edildi.


Barcelona'nın Arda Güler planı - 5

Fenerbahçe'nin Arda için 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu vurgulanırken, finansal fair play düzenlemelerinde sorun yaşayan Barcelona'nın satın alma opsiyonlu kiralama yolunu düşündüğü da aktarıldı.

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