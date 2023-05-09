Barcelona'nın Arda Güler planı

Oynadığı futbolla tüm futbolseverleri heyecanlandıran Fenerbahçe'de Arda Güler'in gelecek sezon hangi takımda olacağı merak konusu.
18 yaşında olmasına rağmen top hakimiyeti ve sahada görüş kabiliyeti yüksek olan Arda'nın ismi bugünlerde İspanyol devi Barcelona ile anılıyor.
Diario Sport'a göre; Barcelona'nın Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmesini yaptığı aktarıldı. Güler'in de Katalan ekibini istediği öne sürüldü.
Ayrıca haberde Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin de genç yıldızı istediği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Arda için 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu vurgulanırken, finansal fair play düzenlemelerinde sorun yaşayan Barcelona'nın satın alma opsiyonlu kiralama yolunu düşündüğü da aktarıldı.