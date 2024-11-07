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Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi kanlar içinde yerde kaldı: 10 dikiş atıldı

Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi, Kızılyıldız'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kanlar içinde yer kaldı. 17 yaşındaki Cubarsi, oyuna devam edemedi. Genç yıldıza 10 dikiş atıldı.

Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi kanlar içinde yerde kaldı: 10 dikiş atıldı - 1

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız ile Barcelona karşılaşmasında genç oyuncu Pau Cubarsi, büyük bir korku yaşattı.

Maçın 65. dakikasında rakip oyuncunun topa müdahalesi sırasında aldığı yüzüne darbe sonrası kanlar içinde yerde kaldı. 17 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi.


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Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi kanlar içinde yerde kaldı: 10 dikiş atıldı - 2

Sonrasında yapılan incelemelerde, oyuncunun darbe sonrası yüzünde önemli bir yara oluştuğu ve yüzünde açılma olduğu tespit edildi.


Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi kanlar içinde yerde kaldı: 10 dikiş atıldı - 3

10 DİKİŞ ATILDI

Maç sonunda Alman teknik direktör Hans Flick, genç oyuncunun durumunun iyi olduğunu ve yüzündeki yaraya 10 dikiş atıldığını belirtti.


Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi kanlar içinde yerde kaldı: 10 dikiş atıldı - 4

Barcelona genç yıldızı, görüntüsünü maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşarak "Her şey Barça için" ifadelerini kullandı.

Girona altyapsında yetişen savunmacı Cubarsi'nin 40 milyon euro piyasaya değeri var.

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