Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi kanlar içinde yerde kaldı: 10 dikiş atıldı
Barcelona'nın genç yıldızı Pau Cubarsi, Kızılyıldız'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kanlar içinde yer kaldı. 17 yaşındaki Cubarsi, oyuna devam edemedi. Genç yıldıza 10 dikiş atıldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kızılyıldız ile Barcelona karşılaşmasında genç oyuncu Pau Cubarsi, büyük bir korku yaşattı.
Maçın 65. dakikasında rakip oyuncunun topa müdahalesi sırasında aldığı yüzüne darbe sonrası kanlar içinde yerde kaldı. 17 yaşındaki oyuncu oyuna devam edemedi.