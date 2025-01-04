Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor şoku: 55 milyon euro'luk transfere lisans yok
La Liga yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans çıkarılmayacağını duyurdu. Olmo'yu 55 milyon euro'luk bonservisle kadrosuna katan İspanyol devi kararı mahkemeye taşıyacak.
La Liga yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans verilmeyeceğini duyurdu.