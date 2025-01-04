NTV.COM.TR

Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor şoku: 55 milyon euro'luk transfere lisans yok

La Liga yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans çıkarılmayacağını duyurdu. Olmo'yu 55 milyon euro'luk bonservisle kadrosuna katan İspanyol devi kararı mahkemeye taşıyacak.

Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor şoku: 55 milyon euro'luk transfere lisans yok - 1

La Liga yönetimi ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans verilmeyeceğini duyurdu.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor şoku: 55 milyon euro'luk transfere lisans yok - 2

Karara gerekçe olarak Barcelona'nın ekonomik kontrol düzenlemelerine uymaması gösterildi.


Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor şoku: 55 milyon euro'luk transfere lisans yok - 3

Olmo'yu 55 milyon euro'luk bonservisle kadrosuna katan İspanyol devi karara itiraz için Spor İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak.


Barcelona'ya Dani Olmo ve Pau Victor şoku: 55 milyon euro'luk transfere lisans yok - 4

Barcelona'nın mahkeme yoluyla da sonuç alamaması durumunda Dani Olmo'yu başka bir takıma kiralaması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER