Barış Alper Yılmaz 200. maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı futbolcu, son maçta kaptanlık pazubendini taktığı Galatasaray'daki 5. sezonunda 43 müsabakada süre aldı.

Bu sezon başında Suudi Arabistan'dan transfer teklifi alan Barış Alper, Galatasaray Kulübünün izin vermemesi üzerine mental sorun yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, bir süre antrenmana ve 2 Trendyol Süper Lig maçına çıkmaması, çok büyük olmasa da taraftarlarla arasında gerilime neden oldu.

Bu sorunları çabuk atlatarak formasına kavuşan Barış Alper, performansıyla yeniden taraftarın kalbine girmeyi başardı. Milli futbolcu, 25'i Süper Lig, 12'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 4'ü Türkiye Kupası ve 2'si Süper Kupa olmak üzere 43 mücadelede forma giydi. Barış Alper, attığı 11 golle takımına katkı verdi.