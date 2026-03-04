Barış Alper Yılmaz maça damga vurdu. "Bu çocuk Avrupa'yı kafaya koymuş"

“LIVERPOOL'A MESAJ GİBİ OYNADI”

Renato, çok temiz bir gol atarken orta sahada özellikle vücut çalımları, mücadelesi ve hücumlara sık katılması ile ileriye dönük umut saçtı. Asprilla hızlı ve çabuk olmasına rağmen güçlenmesi gerektiğini bizlere gösterdi.

Geceye damgasını Barış Alper vurdu. Juventus'u darmadağın eden Barış, hızını alamamış olacak ki 45 dakika sahne aldığı Alanya'da neler yaptı neler... Penaltı yaptırdı, golünü attı, Renato'ya gol pası verdi, sahada basmadık yer bırakmadı. Mücadelesi ile, körük gibi ciğerleri sayesinde attığı deparlarla adeta Liverpool'a "Beni bekleyin" mesajı yolladı." Levent Tüzemen-Sabah