Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'in radarında: Galatasaray'dan ara transfer kararı
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibi Nottingham Forest yeniden devrede. Sarı-kırmızılılar, sezon başında milli oyuncu için yapılan 25 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Öte yandan oyun planını Barış'ın üzerine kuran Galatasaray, milli oyuncuyu ara transferde satmaya sıcak bakmıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satıldığı dönem bir başka yerli yıldızına gelen teklifi reddetmişti.
Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın bonuslarla beraber yaptığı 25 milyon euroluk teklif için masaya oturmadı.