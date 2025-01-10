Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'in radarında: Galatasaray'dan ara transfer kararı

ARA TRANSFERDE SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde ise finali hedefleyen teknik direktör Okan Buruk ise kadro planlamasını Barış Alper üzerinden yapıyor.

Galatasaray'ın ise 24 yaşındaki yıldız oyuncusunu devre arasında satmayı düşünmediği belirtildi.