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Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'in radarında: Galatasaray'dan ara transfer kararı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibi Nottingham Forest yeniden devrede. Sarı-kırmızılılar, sezon başında milli oyuncu için yapılan 25 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Öte yandan oyun planını Barış'ın üzerine kuran Galatasaray, milli oyuncuyu ara transferde satmaya sıcak bakmıyor.

Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'in radarında: Galatasaray'dan ara transfer kararı - 1

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satıldığı dönem bir başka yerli yıldızına gelen teklifi reddetmişti.

Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın bonuslarla beraber yaptığı 25 milyon euroluk teklif için masaya oturmadı. 

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Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'in radarında: Galatasaray'dan ara transfer kararı - 2

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın satmayı düşünmediği milli oyuncu için Nottingham Forest'ın gözünü kararttığı belirtildi.

İngiliz temsilcisinin Barış Alper'i yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde yeniden sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'in radarında: Galatasaray'dan ara transfer kararı - 3

ARA TRANSFERDE SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde ise finali hedefleyen teknik direktör Okan Buruk ise kadro planlamasını Barış Alper üzerinden yapıyor.

Galatasaray'ın ise 24 yaşındaki yıldız oyuncusunu devre arasında satmayı düşünmediği belirtildi. 

Barış Alper Yılmaz, Premier Lig'in radarında: Galatasaray'dan ara transfer kararı - 4

6 FARKLI MEVKİİDE 9 GOL

Bu sezon 26 maçta 6 farklı mevkii de oynayan Barış, sağ kanatta 9 maçta 4 gol, 1 asist, sol kanatta 7 maçta 3 gol, orta saha sağında 5 karşılaşmada ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Milli oyuncu sağ bek, santrfor ve sol bekte de oynadı. 

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