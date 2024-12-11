Barış Alper Yılmaz'dan dev maç öncesi özel talep
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Barış Alper Yılmaz'ın, sağlık ekibine özel bir talepte bulunduğu öne sürüldü. Milli futbolcunun Trabzonspor mücadelesinde sahada olmak istediği ve sağlık ekibinin de Barış Alper'i dev maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi.
Galatasaray'da Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Rey Manaj'ın sert müdahalesine maruz kalan Barış Alper Yılmaz'ın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.