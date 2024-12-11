NTV.COM.TR

Barış Alper Yılmaz'dan dev maç öncesi özel talep

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen Barış Alper Yılmaz'ın, sağlık ekibine özel bir talepte bulunduğu öne sürüldü. Milli futbolcunun Trabzonspor mücadelesinde sahada olmak istediği ve sağlık ekibinin de Barış Alper'i dev maça yetiştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Barış Alper Yılmaz'dan dev maç öncesi özel talep - 1

Galatasaray'da Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Rey Manaj'ın sert müdahalesine maruz kalan Barış Alper Yılmaz'ın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Barış Alper Yılmaz'dan dev maç öncesi özel talep - 2

SAĞLIK EKİBİNE ÖZEL TALEP

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada kemik ödemi ve dizinde esneme olduğu belirtilen milli futbolcunun sağlık ekibinden özel bir istekte bulunduğu belirtildi.

Barış Alper Yılmaz'dan dev maç öncesi özel talep - 3

TRABZON MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Barış Alper Yılmaz'ın 16 Aralık'ta Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta sahada olmak istediği öne sürüldü.

Barış Alper Yılmaz'dan dev maç öncesi özel talep - 4

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Öte yandan bu talebi dikkate alan sağlık ekibinin 24 yaşındaki oyuncuyu dev maça yetiştirmek için seferberlik ilan ettiği vurgulandı. 

Barış Alper Yılmaz'dan dev maç öncesi özel talep - 5

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 resmi maça çıkan Barış Alper, bu mücadelelerde 7 gol atıp, 1 asistlik katkı sağladı.

DAHA FAZLA GÖSTER