Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer yanıtı: "Takım söyleyemem"

"KAFASINDA AVRUPA VAR"

Tivibuspor'a konuşan Yüksel Yılmaz, "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.