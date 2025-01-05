Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer yanıtı: "Takım söyleyemem"
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm futbolcuların kafasında Avrupa'da bir gün oynamak olduğunu belirten Yılmaz, "Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.
Galatasaray'da forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.