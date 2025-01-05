NTV.COM.TR

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer yanıtı: "Takım söyleyemem"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm futbolcuların kafasında Avrupa'da bir gün oynamak olduğunu belirten Yılmaz, "Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer yanıtı: "Takım söyleyemem" - 1

Galatasaray'da forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, oğlunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer yanıtı: "Takım söyleyemem" - 2

"KAFASINDA AVRUPA VAR"

Tivibuspor'a konuşan Yüksel Yılmaz, "Bütün futbolcuların kafasında Avrupa var. Barış'ın da Avrupa'ya gitmek istediğini düşünüyorum. Bir takım söyleyemem. Hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu. 

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer yanıtı: "Takım söyleyemem" - 3

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan Barış Alper Yılmaz, bu mücadelelerde 9 gol atıp, 1 asistlik katkı verdi. 

Barış Alper Yılmaz'ın babasından transfer yanıtı: "Takım söyleyemem" - 4
DAHA FAZLA GÖSTER