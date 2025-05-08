Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda büyük yara almıştı. Bu hafta deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek olan Fenerbahçe galibiyet için sahada olacak. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Başakşehir karşısında kazanmak istiyor. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?