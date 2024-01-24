Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda bu akşam RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve kritik 2 puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Başakşehir karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe mücadeleyi kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Her iki takımında ilk 11'i belli oldu. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir karşısında hata yapmamak için sahada olacak. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?