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Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda bu akşam RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan ve kritik 2 puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Başakşehir karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe mücadeleyi kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Her iki takımında ilk 11'i belli oldu. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir karşısında hata yapmamak için sahada olacak. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 2

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 3

İLK 11'LER VE BONUCCI KARARI

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Leonardo Bonucci hafif ağrıları nedeniyle riske edilmemek için kadroya dahil edilmedi.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 4

HAFTAYA LİDER GİRDİ

Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 5

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu - 6

OOSTERVOLDE KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

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