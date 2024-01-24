Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir karşısında hata yapmamak için sahada olacak. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?