Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe mücadeleyi kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir karşısında hata yapmamak için sahada olacak. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?