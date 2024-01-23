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Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Başakşehir ile oldukça kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe mücadeleyi kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Başakşehir karşısında hata yapmamak için sahada olacak. Peki, Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 2

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 20. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile berabere kalarak zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir'i yenerek kötü sonucu unutturmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 54 puan ve averajla lider olarak girdi.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 3

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 22. hafta) - 4

OOSTERVOLDE KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.

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