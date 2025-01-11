Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kalan Başakşehir ve Galatasaray, bu kez ligde galibiyet için kozlarını paylaşacak. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?