Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta)
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 15 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray yoluna namağlup olarak ilerliyor. Başakşehir ise 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kalan Başakşehir ve Galatasaray, bu kez ligde galibiyet için kozlarını paylaşacak. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?