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Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta)

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 15 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray yoluna namağlup olarak ilerliyor. Başakşehir ise 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kalan Başakşehir ve Galatasaray, bu kez ligde galibiyet için kozlarını paylaşacak. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 2

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 3

İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.

RAMS Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı.

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 4

KUPA MAÇINDA BERABERE

Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 5

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta) - 6

GALATASARAY 22 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

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