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Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde ise Galatasaray, Malmö deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayırlırken, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 13 Aralık güncel UEFA ülke puanı...

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 1

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Malmö ile 2-2 beraere kalırken, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını aldı.

Maçların tamamlanmasıyla birlikte gözler güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

İşte 13 Aralık tarihli güncel UEFA ülke puanı durumu: 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 2

1-İNGİLTERE 98.249  PUAN

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 3

2-İTALYA 86.106  PUAN

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 4

3-İSPANYA 81.168 PUAN

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 5

4-ALMANYA 78.035 PUAN 

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 6

5-FRANSA  64.655 PUAN 

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 7

6- HOLLANDA 59.566 PUAN 

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 8

7- PORTEKİZ 56,691  PUAN 

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 9

8- BELÇİKA 50.200 PUAN 

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 10

9- ÇEKYA 41.850  PUAN 

Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?) - 11

10 - TÜRKİYE 40.100 PUAN 

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