Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Malmö ile 2-2 beraere kalırken, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını aldı.

Maçların tamamlanmasıyla birlikte gözler güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

İşte 13 Aralık tarihli güncel UEFA ülke puanı durumu: