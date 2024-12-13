Başakşehir kazandı, Galatasaray berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi (13 Aralık güncel ülke puanı, Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?)
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'nde ise Galatasaray, Malmö deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayırlırken, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 13 Aralık güncel UEFA ülke puanı...
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Malmö ile 2-2 beraere kalırken, Beşiktaş ise Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ise Heidenheim'ı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını aldı.
Maçların tamamlanmasıyla birlikte gözler güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
İşte 13 Aralık tarihli güncel UEFA ülke puanı durumu: