Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino ekiplerinden La Fiorita ile sahasında kritik bir maça çıkacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda sahasında La Fiorita ekibini mağlup etmek isteyen Başakşehir, deplasmanda oynayacağı maç öncesinde avantajı eline almak istiyor. Peki, Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında La Fiorita ile zorlu bir maça çıkacak. Başakşehir taraftarı önünde La Fiorita karşısında galibiyet almak ve deplasmanda oynayacağı 2. maç öncesinde avantajlı pozisyonda yer almak istiyor. Peki, Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?