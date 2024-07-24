Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir sahasında La Fiorita ile zorlu bir maça çıkacak. Başakşehir taraftarı önünde La Fiorita karşısında galibiyet almak ve deplasmanda oynayacağı 2. maç öncesinde avantajlı pozisyonda yer almak istiyor. Peki, Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?