Başakşehir maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir?

Başakşehir, bu maçtan galibiyetle veya beraberlikle ayrılırsa adını 3. tura yazdırmış olacak. Rakip takımın 1 farklı skorla galip gelmesi durumunda uzatmalar yapılacak. Uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde penaltılar gerçekleşecek. Cherno More'un maçı 2 veya daha fazla skorla alması, adını üst tura yazdırması anlamına geliyor.