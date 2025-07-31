Başakşehir maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir?
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda mücadeleye başlayan RAMS Başakşehir, Bulgaristan takımı Cherno More ile karşılaştı. İlk maç deplasmanda gerçekleşti ve Başakşehir maçın 1-0 kazananı oldu. 2. eleme turu rövanş maçı ise Fatih Terim Stadı’nda olacak. Taraftarlar ''Başakşehir Konferans Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor. İşte, Başakşehir rövanş maçı detayları...
Başakşehir, Avrupa Konferans Liginde ikinci maçına çıkıyor. Cherno More ile röbanş gerçekleştirecek olan turuncu mavililer, bu etabın kazanmaları halinde 3. tura yükselecek. Üçüncü turda rakip, Viking-Koper eşleşmesinin galibi olacak. İşte, Başakşehir-Cherno More maçı canlı yayın bilgisi...