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Başakşehir maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda mücadeleye başlayan RAMS Başakşehir, Bulgaristan takımı Cherno More ile karşılaştı. İlk maç deplasmanda gerçekleşti ve Başakşehir maçın 1-0 kazananı oldu. 2. eleme turu rövanş maçı ise Fatih Terim Stadı’nda olacak. Taraftarlar ''Başakşehir Konferans Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor. İşte, Başakşehir rövanş maçı detayları...

Başakşehir maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir? - 1

Başakşehir, Avrupa Konferans Liginde ikinci maçına çıkıyor. Cherno More ile röbanş gerçekleştirecek olan turuncu mavililer, bu etabın kazanmaları halinde 3. tura yükselecek. Üçüncü turda rakip, Viking-Koper eşleşmesinin galibi olacak. İşte, Başakşehir-Cherno More maçı canlı yayın bilgisi...

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Başakşehir maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir? - 2

BAŞAKŞEHİR - CHERNO MORE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Rams Başakşehir, Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Cherno More ile Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadele 31 Temmuz Perşembe günü ve saat 20:45'te gerçekleşecek. Başakşehir maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Mücadeleyi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan hakem Viktor Kopiievskyi yönetecek.

Başakşehir maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir-Cherno More maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir? - 3

Başakşehir, bu maçtan galibiyetle veya beraberlikle ayrılırsa adını 3. tura yazdırmış olacak. Rakip takımın 1 farklı skorla galip gelmesi durumunda uzatmalar yapılacak. Uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde penaltılar gerçekleşecek. Cherno More'un maçı 2 veya daha fazla skorla alması, adını üst tura yazdırması anlamına geliyor.

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