Başakşehir, play-off için sahada
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Belçika ekibi Cercle Brugge ile deplasmanda play-off turuna kalmak sahaya çıkacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında yarın Belçika ekibi Cercle Brugge ile TSİ 23.00'da Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertliler, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 5 puanla 24. sırada yer alıyor.
Belçika temsilcisi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 10 puanla 7. sırada bulunuyor.
Başakşehir, Belçika temsilcisi karşısında galip gelerek 24 takım arasında tamamlayarak, play-off turuna kalmayı hedefliyor.