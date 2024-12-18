Başakşehir, play-off için sahada

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 7. KARŞILAŞMA

Başakşehir ile Cercle Brugge, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler bugüne kadar Belçika ekipleriyle de 6 kez rakip oldu.

İstanbul ekibi; Club Brugge, Royal Antwerp ve Gent ile oynadığı bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.