Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında İrlanda ekiplerinden St. Patrick's Athletic ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmandan 0-0'lık beraberlikle dönen Başakşehir, sahasında St. Patrick's Athletic'i yenmek ve turu atlayan taraf olmak istiyor. Peki, Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir taraftarı önünde St. Patrick's Athletic karşısında tur için galibiyet arayacak. İlk maçın golsüz berabere bitmesiyle saha avantajını eline geçiren Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i yenmek ve adını lig etabına yazdırmak istiyor. Peki, Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?