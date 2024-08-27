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Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında İrlanda ekiplerinden St. Patrick's Athletic ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmandan 0-0'lık beraberlikle dönen Başakşehir, sahasında St. Patrick's Athletic'i yenmek ve turu atlayan taraf olmak istiyor. Peki, Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 1

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir taraftarı önünde St. Patrick's Athletic karşısında tur için galibiyet arayacak. İlk maçın golsüz berabere bitmesiyle saha avantajını eline geçiren Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i yenmek ve adını lig etabına yazdırmak istiyor. Peki, Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 2

BAŞAKŞEHİR-ST. PARTİCK'S ATHLETİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Çarşamba günü İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 3

MÜCADELEYİ MACAR HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 4

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

Başakşehir-St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi) - 5

BAŞAKŞEHİR'İN EKSİKLERİ

Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

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