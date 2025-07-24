Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Çerno More - Başakşehir ikinci eleme turu maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçlarına çıkıyor. Turuncu mavili takım, Lig'deki ilk mücadelesini Bulgaristan ekibi Cherno More takımıyla yapıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ekibi ilk turdan galibiyetle ayrılma hedefinde. Peki, Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa'da rekabet başladı. Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundan mücadeleye dahil oldu. Deplasmanda top koşturacak turuncu mavili takım, işi rövanşa bırakmadan maçın kazananı olarak yeşil sahadan ayrılmak istiyor. İki maçın ardından üstün olan ekip, 3. eleme turunda yer alacak. İşte, Çerno More - Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...