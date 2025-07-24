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Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Çerno More - Başakşehir ikinci eleme turu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçlarına çıkıyor. Turuncu mavili takım, Lig'deki ilk mücadelesini Bulgaristan ekibi Cherno More takımıyla yapıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ekibi ilk turdan galibiyetle ayrılma hedefinde. Peki, Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Çerno More - Başakşehir ikinci eleme turu maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1

Avrupa'da rekabet başladı. Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundan mücadeleye dahil oldu. Deplasmanda top koşturacak turuncu mavili takım, işi rövanşa bırakmadan maçın kazananı olarak yeşil sahadan ayrılmak istiyor. İki maçın ardından üstün olan ekip, 3. eleme turunda yer alacak. İşte, Çerno More - Başakşehir maçı canlı yayın bilgisi...

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Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Çerno More - Başakşehir ikinci eleme turu maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2

ÇERNO MORE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ

Süper Lig'in başarılı takımlarından Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme karşılaşmalarında sahneye çıkıyor. Bulgaristan takımı Çerno More ile deplasmanda oynayacak olan Başakşehir'in maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de TRT1 ekranlarından yayımlanacak.

Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Çerno More - Başakşehir ikinci eleme turu maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 3

Turuncu mavili takımın Çerno More ile rövanş müsabakası ise 31 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. Maç Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak iki takımdan üstün gelen üçüncü eleme turuna yükselecek.

Başakşehir hazırlık maçları kapsamında çıktığı üç mücadelenin 2'sinden galip, 1'inden ise beraberlikle dönmüştü.

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