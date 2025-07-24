Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Çerno More - Başakşehir ikinci eleme turu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Turuncu mavili takımın Çerno More ile rövanş müsabakası ise 31 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. Maç Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacak iki takımdan üstün gelen üçüncü eleme turuna yükselecek.



Başakşehir hazırlık maçları kapsamında çıktığı üç mücadelenin 2'sinden galip, 1'inden ise beraberlikle dönmüştü.