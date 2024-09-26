Başka kimlikle futbolcu lisansı çıkardı, oynadığı kulübün şampiyonluğu alındı
Gaziantep'te Amatör Lig’de, Suriye uyruklu futbolcu Abdurrahman Cüneyd’in (30), Türk vatandaşı kuzeni Hüseyin Leyla'nın (26) kimliğiyle çıkardığı lisansla oynadığı Karkamış Barak Spor, şampiyon oldu. Lig ikincisi Gazikent Spor Kulübü, Karkamış Barak Spor'un şampiyonluğuna Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz ederek adliyeye suç duyurusunda bulundu. 3 puanı silinen Karkamış Barak Spor'un şampiyonluğu geri alındı. Konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyan Karkamış Barak Spor Kulübü Başkanı Metin Ünal, "Biz bu oyuncuyu transfer ettik. Lisansını çıkaran kulüp biz değiliz. Ortada bir yanlış var ise bu yanlışın faturasının kulübe kesilmemesi gerekiyor. Şampiyonluğumuzun geri verilmesi için hukuki süreci devam ettiriyoruz" dedi.
Suriye'de futbol oynadığı belirtilen Abdurrahman Cüneyd, ülkesindeki iç karışıklığın ardından Türkiye'ye sığındı.
Gaziantep'e yerleşen Cüneyd, 2022 yılı sonunda Gaziantep 1'inci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nün seçmelerine katıldı.
Seçmelerde beğenilen Cüneyd'ten lisansının çıkarılması için resmi evrak istendi.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Abdurrahman Cüneyd, kendisine benzeyen ve Türkiye vatandaşlığına geçmiş olan kuzeni Hüseyin Leyla'nın kimliğiyle evrakı teslim etti.
Abdurrahman Cüneyd, 2023 Ocak'ta Hüseyin Leyla adına futbolcu lisansı aldı ve Karşıyaka Gençlik Spor'da forma giymeye başladı.