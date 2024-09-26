Başka kimlikle futbolcu lisansı çıkardı, oynadığı kulübün şampiyonluğu alındı

"KULÜP DEĞİL, LİSANS ÇIKARANLAR SUÇLUDUR"

Karkamış Barak Spor Kulübü Başkanı Metin Ünal, itiraz edilen futbolcunun lisanslı olduğunu ve bunu takip edecek kurumun kendileri olmadığını söyledi. Hüseyin Leyla'yı yasal prosedür çerçevesinde transfer ettiklerini ve söz konusu oyuncunun daha önce de farklı kulüpte aynı lisans ile oynadığını kaydeden Ünal, şunları söyledi:

"Kulübümüzde forma giyen 25 oyuncumuzu yasal çerçeve içerisinde Futbol Federasyonu'na ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na yasal işlemlerini yaparak transfer ettik. Sezon başında Hüseyin Leyla olarak bilinen oyuncuyu, tüm camianın bildiği bu ismi biz de transfer ettik. Bu oyuncu bizden önce lisanslı olarak Karşıyaka Spor Kulübü'nde oynuyor. O takımdayken seyrettik, beğendik ve yasal çerçeve içinde transfer ettik. Kendisine ve kulübüne ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na transfer için ücret ödedik. Futbol Federasyonu'na da ücret ödeyerek bu oyuncuyu kulübümüze kazandırdık. 18 maç bizim takımımızda oynadı. Ne bir gözlemci ne bir kulüp başkanı ne karşı takım, herhangi bir şikayet veya problem olmadı. Ligin ilk yarısında da mağlup ettiğimiz en yakın rakibimiz Gazikent Spor Kulübü'nü ligin son maçında da yenerek şampiyon olduk. Şampiyonluk sonunda herkes evine çekildi. Bir oyuncuda sahtelik varsa maç esnasında durdurulup hakemle fotoğraf çektirilip itiraz edilmesi gerekiyor. Şampiyon olduktan 5 gün sonra Hüseyin Leyla denilen arkadaşımızın lisansı ile kimlik bilgilerinin uymadığı söylendi. Biz de bu oyuncumuzla ilgili evrakı Ankara'ya gönderdik. Madem bu biliniyordu, 18 maç boyunca neden söylenmedi? Bu olayda kulübümüzün kabahati olmadığı söyleniyor ama 3 puanımız siliniyor ve şampiyonluktan düşürülüyoruz. Puan silinince biz ikinci olduk ve iki maçta mağlup ettiğimiz arkadaşlar şampiyon oldu. Gerekli şikayetlerde bulunduk, incelemeler yapılacak. Kimliği biz çıkartmamışız, lisansı da biz çıkartmamışız. Ayrıca lisanstaki fotoğrafı olan oyuncu sahada oynuyor. Bu duruma sebebiyet veren, lisansı çıkartan, lisansı çıkartmaya teşvik eden futbolcu da dahil olmak üzere kimsenin peşini bırakmayacağız ve şampiyonluğumuzu geri alacağız."